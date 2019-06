Klubbar hoppas på tillfällig is när ishall rivs

Konståkningsklubben och hockeyklubben i Kalmar är lika stora. I dag samsas de i en träningshall och i den nu utdömda Iffehallen. Under byggtiden, när Iffehallen rivs, kan det bli trångt:

– Vi hoppas att vi får någon form av ersättningsyta som vi kan använda under tiden. Annars blir det svårt att dela på bara en is under en säsong, säger Eva Sander, klubbchef i Kalmar konståkningsklubb.

Politikerna i fullmäktige väntas få ishallsfrågan på sitt bord sent i höst.