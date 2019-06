Kraftigt åsk- och regnväder kan träffa länet i natt

SMHI informerade under eftermiddagen att ett ordentligt åsk- och regnoväder kommer dra in över Skåne och vidare upp över Blekinge under kvällen. Enligt SMHI kan ovädret drabba de södra delarna av Kalmar län och Öland under midnatt mellan lördag och söndag.

Prognosen är fortfarande osäker om vilken bana ovädret tar men om det träffar länet kan det innehålla stora mängder regn som uppnår skyfall samt kraftiga åskbyar.