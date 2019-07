Nu kan du ladda mobilen mitt i världsarvet

Totalt handlar det om två solcellsbänkar som står där Mörbylångaleden passerar Eketorps borg. Tanken med det hela är att kunna erbjuda vandrare och cyklister möjligheten att ladda sina mobiltelefoner och få tillgång till internet. Bänkarna fungerar nämligen också som wifi-platser.

Pilotprojektet – som pågår under sommaren – är externt finansierat via EU-projektet DUNC, Development of Unesco Natural and Cultural Assets. Fungerar det väl kommer man se över möjligheten att placera fler bänkar utmed cyklings- och vandringsstråk.

– Syftet med detta är att få fram en hållbar turism, där folk är mer ute och vandrar och ute och cyklar, säger Lars Wellin, projektledare för Ölands del i det hela.