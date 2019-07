Algblomningen bromsas av kallt badvatten

Det har varit ganska så kallt den här sommaren, i varje fall i juli månad, vilket gör att även badtemperaturerna är låga.

Det kanske är tråkigt för folk som gillar att bada men det är desto bättre för Östersjön eftersom det innebär en bromsad algblommning.

– Det tar jättelång tid för vattnet att värmas upp men det är möjligt att algerna kommer senare. Men 'so far so good'. Och det är jättebra eftersom det inte finns så mycket risk för klåda eller att hundar ska fara illa om de badar, säger Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar, till P4 Kalmar.