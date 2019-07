Menskoppen – säkert och effektivt skydd med trösklar

Författarna har för första gången systematiskt gått igenom forskning från hela världen om menskoppar – 43 studier och data från 3 300 kvinnor och flickor.

– Jag har sett mycket reklam om den på sociala medier, men det är inget jag kommer använda själv, säger Julia Karlsson som Sveriges Radio träffar på stan.

Varför då?

– Det känns lite meckigt.

Julia Karlsson är inte ensam om att uppleva en tröskel inför att använda menskoppen. Trots att den enligt studien är effektiv och säker att använda, är menskoppen fortfarande okänd för många kvinnor. De som väl lärt sig använda den brukar däremot vara nöjda.

Karin Högberg på Högskolan i Borås menar att tröskeln för många kvinnor handlar om en skepsis mot att över huvud taget föra in något i kroppen.

– Det gäller framför allt unga kvinnor, även i Sverige. De känner inte sin kropp på det sättet att de är bekväma med att föra in något i kroppen, säger hon.

I många fall går det att komma över tröskeln genom information om hur menskoppen fungerar. I fattiga länder görs ibland sådana utbildningsinsatser i samband med biståndsaktiviteter, men däremot saknas ofta mer systematisk utbildning, exempelvis i skolan. En liknande situation har vi också här i Sverige, enligt Karin Högberg.

– Det sker ingen systematisk utbildning av flickor i användning av mensskydd, även om alla får information om att man som kvinna menstruerar, säger hon.

Karin Högberg tycker att man ska akta sig för att utifrån studien dra slutsatsen att alla borde använda menskoppen.

– Alla vill och kan inte använda menskoppen. Unga vill inte. Könsstympade kan inte. I vissa kulturer är det inte acceptabelt att föra in ett mensskydd inuti kroppen.

Referens: Anna Maria van Eijk et al. "Menstrual cup use, leakage, acceptability, safety, and availability: a systematic review and meta-analysis". The Lancet Public Health 16 juli 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30111-2