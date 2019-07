Gyllene Tider ställer in sin konsert i Kalmar

På fredagseftermiddagen kom beskedet att Gyllene Tider ställer in sina spelningar i Ronneby och Kalmar. Anledningen är att frontfiguren Per Gessle drabbats av influensan och har hög feber.

I pressmeddelandet framgår det att Per Gessle under sina 40 år på scen bara ställt in konserter två gånger tidigare och bland annat spelat med ryggskott och matförgiftning.

Men redan nu är ett nytt datum satt för den inställda konserten i Kalmar. Spelningen på Fredriksskans sker istället den 5 augusti.