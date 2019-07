Johanna Nordström ställer in uppträdanden i länet

I ett inlägg på sociala medier berättar Johanna Nordström att hon efter en tid med väldigt mycket jobb varit sjuk, och att hon till slut kollapsade under fredagsnatten.

Hon skulle framträtt med sin stand up i Kalmar under söndagen och i Borgholm under tisdagen, som nu alltså ställs in.

Sommarstandup i Borgholm meddelar på sin facebooksida att Johanna Nordström ersätts med komikern Isak Jansson.