Tredje året i rad för Öland Chamber Players

Sabina Sandri Olsson är artistisk ledare och förklarar vad kammarmusik är:

– Kammarmusik är helt enkelt några musiker som får plats i ett rum. Färre än en symfoniorkester. En kvartett till exempel.

Under måndagen spelade fyra internationella musiker J.Haydns String Quartet utomhus i Himmelsberga på Öland.

– Well it is a bit difficult because of the wind but we will manage to play through the J.Haydn quartet without any problems I think, säger musikern Vlademir Percevic från Serbien på frågan om hur det är att spela klassisk musik utomhus.