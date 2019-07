Borgholm är enda kommunen i Sverige där det finns fler kor än människor

I Borgholm fanns 12 698 kor, vilket innebär 1,2 kor per kommuninvånare. Det är en ganska rejäl bit före tvåan på listan Ydre som har 0,7 kor per invånare. Trea på listan kommer Mörbylånga med 0,6 kor per invånare.

– Tror jag beror på mycket men just växtodlingen och djurhållningen är ju anpassad till den här ön. Och vi har många yngre som vill ta över gårdarna och vi är duktiga på att driva dem och då blir det ju roligt att ha kor, säger mjölkbonden Stefan Johansson i Hörninge på Öland.

Totalt fanns det förra året 533 644 kossor i Sverige.