Polisen tar nationell hjälp med Rudabränderna

NOA, polisens nationella operativa avdelning, gör just nu en så kallad geografisk profilering av de bränder som varit för att kunna se eventuella mönster. Dessutom använder man sig av nationellt polisflyg.

– Vi gör tekniska undersökningar och använder specialsökhundar, men det vi vill ha in är lite mer uppgifter, säger Anders Pernius, som är polisens spaningsledare. De förhör som har gjorts hittills har inte gett något enligt honom och under fredagen gick polisen ut med en efterlysning via sociala medier och boende i området uppmanas att vara misstänksamma.

– Vi har koll på främmande bilar, absolut, men nu blir det ännu mer, säger Tarja Augustsson, som bor granne med platsen där det brann under onsdagsnatten.