Dackarnas Thorssell är svensk mästare i speedway

Svensk speedways största namn, Fredrik Lindgren, fanns inte med under SM-tävlingarna i Hallstavik. 33-åringen ådrog sig en hjärnskakning under en ligamatch i Polen och fanns inte med på startlinjen under SM.

Thorssell tog sig till final som siste man. Enligt Norrtelje Tidning var han en av fyra förare som fick chansen i ett sista chansen-heat med en plats i finalen i potten. 26-åringen tog chansen och gick vidare till final och där fortsatte han att hålla hög fart.

I finalen var Andreas Jonsson snabbast i starten och tog täten. Men Thorssell utmanade, övertog ledningen och behöll den hela vägen in i mål för sin första SM-titel.