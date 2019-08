KFF lånar in kreativ mittfältare från Norrköping

Att två spelare presenteras på samma dag hör inte till vanligheterna mitt i säsongen. Men under lördagen gjorde Kalmar FF just det. Först presenterades försvararen Jesper Manns, och senare under kvällen mittfältaren Alexander Jakobsen.

25-åringen som tillhör IFK Norrköping har precis som Manns lånats in för resten av säsongen och hoppas kunna hjälpa KFF i bottenstriden.

"Jag skulle säga att jag är en kreativ fotbollsspelare som älskar att skapa målchanser för laget och ge publiken något att se på", säger han till Kalmar FF:s hemsida.

Den här säsongen har Jakobsen blivit inbytt vid sju tillfällen, men inte fått spela någon match från start.