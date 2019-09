Bil hamnade på vajerräcke – E22 stängdes av

Under tisdagsmorgonen körde en personbil in i vajerräcket på E22. Olyckan ska ha inträffat efter att föraren försökt väja för ett rådjur. Föraren körde in i vajerräcket och bilen hamnade därefter uppe på räcket.

Ingen person skadades i samband med olyckan, men ungefär 100 meter vajerräcke blev nerkört och vägen fick stängas av i södergående riktning.

07.40 släpptes trafiken på igen med begränsad framkomlighet.