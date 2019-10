Viktor Elm skadad igen – kan missa avgörandet mot Sirius

Det var på tisdagens träning som Viktor Elm återigen vred till sitt knä. Detta uppger Barometern.

Elm har haft problem med just detta knä till och från i flera år och missade så sent som i helgen KFF:s match mot Falkenberg av just detta skäl.

Om Viktor Elm inte kan spela mot Sirius, missar han matchen som avgör om Kalmar FF lyckas rädda det allsvenska kontraktet.