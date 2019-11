Craftstadens IBK vann målrik match mot Nykvarn

Craftstaden inledde matchen starkt och ledde med 2–0 efter fem minuter spelade. Nykvarn svarade sedan upp och lyckades både reducera och kvittera innan den första perioden var slut.

I den andra perioden lossnade det rejält för hemmalaget som åter tog ledningen i matchen och utökade den till 6–2.

Nykvarn försökte komma tillbaka in i matchen under den tredje perioden men kom aldrig närmare än 7–4. Craftstaden la sedan in ytterligare en växel och drog i från till 11–4. Slutresultatet blev till slut 11–6.

Efter en tung start har nu Craftstaden två raka segrar på kontot och klättrar i tabellen. Senast slog man Lindås efter övertid och idag kom alltså första segern under ordinarie speltid.