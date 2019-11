Så lät det när Kalmar FF blev klara för Allsvenskan 2020

Kalmar FF hade ett drömläge inför returen hemma mot Brage i kvalet till Allsvenskan efter att ha vunnit första mötet på bortaplan med 2–0.

Hemmalaget tog ledningen med 1–0 en kvart in i andra halvlek via Fidan Aliti och utökade sedan ledningen till 2–0 via Herman Hallberg. Det blev dock dramatiskt i slutet av matchen när gästande Brage först reducerade till 2–1 och sedan kvitterade till 2–2.

Hemmalaget kunde tillslut hålla undan och säkra det allsvenska kontraktet.

I ljudspelaren ovan kan ni lyssna på hur det lät när Kalmar FF säkrade det allsvenska kontraktet.