Statens fastighetsverk: Vi vill utveckla tillgängligheten på slottet

– Just på Kalmar slott har vi gjort ganska mycket. Då handlar det om fysisk tillgänglighet, att man kan ta sig in på gården. Vi har till och med fått in hiss i byggnaden, berättar Karin Svenonius, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk.

Hon säger att det är beklagligt att den omtalade Van Gogh-utställningen skett i den del av slottet där trösklarna är höga, vilket vållat problem för rullstolsburna personer.

– Förhoppningen är att vi kommer jobba vidare med Kalmar slott och utveckla det ytterligare och förbättra tillgängligheten ännu mer.