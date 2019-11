Flera förslag till nytt kommunalråd i Vimmerby: "En blandning"

Kommunstyrelsens tidigare ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C) avgick under uppmärksammade former tidigare under hösten.

Leif Larsson (C) ordförande i valberedningen, tycker att intresset för posten varit stort. Kravet är bland annat att personen ska vara centerpartist – eller vill bli det.

– Det är både redan politiskt aktiva personer och andra som har föreslagits, säger Leif Larsson.