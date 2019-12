FBC Kalmarsunds upphämtning bäddade för seger i Höllviken

FBC Kalmarsund åkte till Höllviken med två raka förluster i bagaget i SSL. Efter en jämn första period som slutade 1–1, gick hemmalaget Höllviken ifrån till 4–2.

FBC Kalmarsund hämtade igen underläget och hade 4–4 en bit in i tredje perioden men på bara sju sekunder släppte laget in två mål. Då klev Simon Nilsson och Kim Nilsson in i bilden. Med varsitt mål kunde de ta matchen till förlängning där Simon Nilsson sedan avgjorde.

FBC Kalmarsund vann med 7–6.