Nytt kommunalråd klubbat i Vimmerby

Kanske har vi sett ett definitivt slut på Vimmerbykrisen. Ingela Nilsson Nachtweij, C, lämnade posten som kommunstyrelsen ordförande efter kritik tidigare under hösten.



Under årets sista kommunfullmäktige klubbades beslutet att välja Jacob Käll till ordförande för kommunstyrelsen.

– Det har varit ett tufft sorgearbete. Ett svårt arbete att komma till beslut i, för det har varit väldigt jobbiga frågor, säger centerpartisten Leif Larsson, ordförande i kommunfullmäktige .

Sverigedemokraten Annelie Jacobsson menar att mycket är oklart om vad den politiska krisen egentligen handlat om.

– Vi har inte fått reda på vad som egentligen har hänt. Man skulle ha gett henne en andra chans, säger Jacobsson.