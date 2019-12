Lista: Årets bästa filmer 2019

ÅRETS BÄSTA FILMER:

Plats nummer tio:

Brittiske regissören Ken Loachs hjärta för de utsatta, de som måste kämpa för att få ekonomin att gå ihop och relationerna att hålla... det dunkar varmt också i årets film - Sorry, we missed you.

Plats nummer nio:

The Irishman. Robert De Niro, Al Pascino och Joe Pesci framför kameran och Martin Scorsese bakom, ett dreamteam i detta maffiaepos över tre och en halv timme.

Plats nummer åtta:

Ett vykort till barndomens Hollywood och populärkultur, och en uppgörelse med ondskan får vi i Quentin Tarantinos Once upon a time in Hollywood. Men Brad Pitt och Leonardo Di Caprio i högform.

Plats nummer sju:

Kapernaum, här är det omöjligt att inte beröras av de unga gatubarnens liv i Libanon. Var har man hittat dessa små stjärnskådespelare?

Plats nummer sex:

Leto, rysk film om längtande ungdomar och frihet, musik och fest, i 80-talets Sovjet. Underbara musikvideos insprängda i filmen.

Plats nummer fem:

And then we danced, årets bästa svenska film som utspelar sig i Georgien. En smekning snarare än en smocka, om ung bultande omöjlig kärlek.

Plats nummer fyra:

Bränd, en sydkoreansk växa-upp-skildring och ett triangeldrama med mystik. Vardagsdramat blir till en thriller i välfunna miljöer.

Plats nummer tre:

Joker, det är väl bara att lämna över Oscars-statyetten till Joaquin Phoenix redan nu. Hans kämpande, förtryckta, skrämmande, sorgliga, längtande serietidnings-Joker är så fängslande. I den murriga 70-talsmiljön.

Plats nummer två:

The Favourite, av grekiske regissören Yorgios Lanthimos är kostymdrama de luxe. Skabröst, roligt, ett annorlunda triangeldrama med fantastiska bilder och kaniner.

Plats nummer ett:

Årets bästa film - Parasit. Bong Joon Ho heter regissören som plockade hem Guldpalmen i Cannes och nu nämns som en av Oscarsfavoriterna. Parasit har allt; satir, svart humor, blod, thrillerspänning, vacker kamera och bra skådespel. Och du vet inte hur det ska gå!

I klippet nedan får du hela listan mixad med klipp från filmerna.

Bubblare: Marriage Story, Could this be you, Beautiful Boy, En komikers uppväxt, Knives out, Rocketman, Mid90s