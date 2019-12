Långa köer till solcellsbeslut

Trots att det statliga investeringsstödet till solceller för privatbostäder sänktes under året, från 30 till 20 procent, så har fler sökt stöd i år än under fjolåret. Ansökningarna har ökat från drygt 16 000 till 22 000 i riket.



På länsstyrelsen i Östergötland är nu kötiden elva månader. Detta har inneburit att man anställt fler personer.



– Vi var under 2018 i princip en person. Nu är vi sju personer med syfte att korta köerna om beslut, säger Henrik Karlsson som är handläggare på Länsstyrelsen i Östergötland.