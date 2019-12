Olyckan skedde vid 11.30-tiden under juldagen.

Fyra personer var inblandade i krocken. Alla klarade sig oskadda.

Under olycksarbetet var framkomligheten begränsad. Klockan 12.15 släpptes trafiken på som vanligt igen.

Korsningen vid E22an i Ålem är mycket olycksdrabbad. Under åren har det skett flera olyckor på just den platsen.