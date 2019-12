Seger men inget klapp klapp för Kalmarsunds herrar

Trots att Visbys enda målvakt i matchen var tvungen att utgå vid ställningen 4-2 till Kalmarsund efter 3:21 in i andra perioden hade hemmalaget märkbart svårt att övertyga mot bottenlaget i hemmapremiären i nya hallen.

Visserligen vispade Kim Nilsson in 5-2 bara 47 sekunder efter att lagkaptenen och utespelaren Jesper Nilsson tvingats in mellan stolparna – men sedan tog det stopp spelmässigt. Inget mål i powerplay och nya räddningar av Eliasson i Visbymålet. Dessutom reducerade Visby till 5-3 innan perioden var slut och det gav spänning in i tredje perioden.

En mycket spännande och jämn period som slutar 3-3 efter att Visby vägrat vika ner sig.

Segern var den tredje raka för Kalmarsunds del som nu är på sjätte plats i tabellen med sina 30 poäng.