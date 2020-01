Stor möbelstöld i Emmaboda – flydde i vit skåpbil

Stölden inträffade under natten när flera tjuvar krossade rutan till Emmaboda möbler. Därefter tog sig tjuvarna in i butiken och stal tio fåtöljer som de lastade in i en vit skåpbil.

Fåtöljerna ska enligt polisens presstalesperson Robert Loeffel ha ett sammanlagt värde på 193 000 kronor och det finns i nuläget inga spår efter gärningspersonerna.