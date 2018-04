Längre väntetider vid Kvicksundsbron

Förbättringen ska öka driftsäkerheten av bron vid öppning och stängning. Det meddelar Trafikverket.

Mellan den 19 och 24 april ska Trafikverket testa broöppning, bommar, larm och övriga funktioner. Under testerna är det broöppningar som vanligt, men de kan pågå cirka 30 minuter och driften är inte lika säker som vanligt.

– När vi har bytt styrsystemet ökar driftsäkerheten vid öppning och stängning. Styrsystemet är hjärnan i hela brokonstruktionen, säger Raul Björkman, projektledare på Trafikverket.

Farleden i delen under Kvicksundsbron är avstängd för all sjötrafik som kräver broöppning under perioden: 16/4 kl. 07:00 till 23/4 kl. 07:00



Det innebär att båtar som kräver broöppning inte kan passera under Kvicksundsbron under perioden.