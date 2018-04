Les Gordons bubblar på Sörmland Topp 5

6:e april släppte Les Gordons nya skivan "Going Down The Killer Slope" och tävlar nu med skivans öppningsspår på Sörmland Topp 5.

Ny etta på listan är återigen Flens världs orkester med låten What’s Up Honey.

Lyssna på alla låtar och läs mer om artisterna och deras röstningsnummer här nedan.

Rösta: Sms-röstningen börjar på torsdagar klockan 11:00 och avslutas tisdag midnatt.