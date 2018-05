Tre från Eskilstuna United med i VM-kvaltruppen

– Fantastiskt kul varje gång man blir uttagen. En stor ära, säger Hanna Glas som var med i landslaget även förra året.

Även Mimmi Larsson och Loreta Kullashi från Eskilstuna United finns med i truppen.

– Jättekul att vi är flera från laget. Det visar också att vi har något bra på gång. och det är alltid roligt när man åker fler från samma lag.

Sverige möter Kroatien 7 juni i Göteborg och Ukraina 12 juni i Lviv.

Sveriges trupp:

Målvakter: Hedvig Lindahl, Chelsea, Zecira Musovic, Rosengård, Jennifer Falk, Göteborg.

Backar: Amanda Ilestedt, Potsdam, Linda Sembrant, Montpellier, Nilla Fischer, Wolfsburg, Hanna Glas, Eskilstuna, Anna Oskarsson, Linköping, Jonna Andersson, Chelsea, Magdalena Eriksson, do, Mia Carlsson, Kristianstad.

Mittfältare/anfallare: Hanna Folkesson, Rosengård, Caroline Seger, do, Kosovare Asllani, Linköping, Stina Blackstenius, Montpellier, Sofia Jakobsson, do, Mimmi Larsson, Eskilstuna, Loreta Kullashi, do, Fridolina Rolfö, Bayern München, Elin Rubensson, Göteborg, Olivia Schough, do, Julia Roddar, do, Anna Anvegård, Växjö.