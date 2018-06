Elfel skapar förseningar i tågtrafiken förbi Eskilstuna

Det påverkar fjärr- och regionaltåg på sträckorna Stockholm-Södertälje Syd-Eskilstuna-Arboga och Linköping-Norrköping-Eskilstuna-Västerås-Sala.

Platsen för elavbrottet är Eskilstuna centralstation. Beskedet kom ca kl. 18.30.

– Nu kan man använda ett spår, men fortfarande är det enkelspår från Eskilstuna till Rekarne. Det är fjärr- och regionaltåg som berörs, sa Mona Huovinen, presskommunikatör på Trafikverket vid 19-tiden.

Prognosen från Trafikverket är att tåget ska kunna rulla normalt igen ca 21.30.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Stockholm Central, Eskilstuna C, Flemingsberg, Huddinge, Kungsör, Läggesta, Nykvarn, Strängnäs, Stockholms södra, Södertälje Syd, Årstaberg, Älvsjö, Arboga, Linköping C, Dingtuna, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kolbäck, Kimstad, Linghem, Norrköping C, Ransta, Västerås C, Sala.