Ovanligt extrem brandrisk – men regn väntas

– Vi har ett regnområde som kommer röra sig in över Götaland under söndagen och sen fortsätta norrut mot Svealand under måndagen. Lokalt skulle det kunna medföra att risken för skogsbrand går ner litet grand, säger Jon Jörpeland som är meteorolog SMHI i Norrköping.

I maj svettades hela landet med temperaturer omkring fem grader högre än vanligt, och i södra och västra Sverige har värmeböljan har dröjt sig kvar i juni.

Hettan har översatts av SMHI till extrem brandrisk i i princip hela Götaland och Svealand och stor eller mycket stor risk på många håll längre norrut.

De närmaste dagarna varnas även känsliga för att det kan bli uppåt 28-29 grader runt om i Götaland.

Men snart bör alltså lantbrukare och andra kunna glädjas över nederbörd åtminstone i Svealand, enligt Jon Jörpeland.

– I alla fall för delar av Svealand, och då kanske vi pratar främst västra Svealand här, så är väl ganska stora möjligheter att risken för brand går ned, i och med att upp mot 10 mm väntas på sina håll.

– Sedan är det väl mer osäkert hur mycket som kommer att falla i östra Svealand och Götaland.

Men fortfarande extrem brandrisk sedan ett par veckor, hur ovanligt är det här?

– Det är inte ovanligt att det är torrt i markerna och att vi har brandrisk ute men att det berört hela Svealand och Götaland under så pass lång tid är ovanligt.

Varmast i landet hittills i år var det i småländska Gladhammar: 32,7 grader den 3 juni.