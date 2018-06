Rapport visar: stor mängd cannabis i Eskilstunas avloppsvatten

13 andra kommuner har gjort samma drogtest av avloppsvattnet under 2018 och bland dem låg Eskilstuna högst gällande canabis. Eskilstuna hade 144 doser cannabis per 1000 invånare. Det kan jämföras med mätningar från Bråvallafestivalen tidigare år som mätte 110 doser under hela festivalen.

– Vi har reagerat på de höga halterna av cannabis och även av amfetamin. Det här är vår första mätning och vårt mål är att vi ska kunna genomföra fler mätningar under en längre tid för att kunna jämföra med vå egen kommun, säger Elin Johansson, sammordnare av rapporten.