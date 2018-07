Köp med stulna kortuppgifter allt vanligare

FAKTA: Så många anmälningar har kommit in

2017: 4 864 anmälningar av köp med stulna kortuppgifter gjordes i Polisregion Öst där Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län ingår.

– Räknar man ut ett snitt per månad för 2017 blir det 405 anmälningar per månad, säger Lotta Mauritzson.

2018: Under det första halvåret har 3 098 anmälningar av köp med stulna kortuppgifter gjorts i Polisområde Öst. Det innebär alltså att det i Polisregion Öst i snitt gjorde 17 anmälningar per dag under perioden januari-juni.

– Räknar vi ut ett månadssnitt än så länge under 2018 blir det 516 anmälningar per månad. Det är ett månadssnitt som är 27 procent högre än fjolårets (där alla 12 månader är medräknade, reds. anm.), säger Lotta Mauritzson.