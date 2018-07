Skördetröskor i arbete ser ut som eldsvåda

Under torsdagskvällen kom det in många larm om brand i trakterna kring Nyköpingsbro. Många bilister som färdades på E4 såg rök och ringde in till räddningstjänsten.

En utryckning gjordes tidigt på kvällen i trakterna kring Rellingegärde söder om Nyköpingsbro, men det enda som brandmännen kunde upptäcka var två skördetröskor som arbetade i området.

Artikeln uppdateras