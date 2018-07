Blixtar och dunder i Sörmland

Blixtnedslagen orsakade dock ingen allvarlig brand.

Vid 13-tiden drabbades 250 kunder elkunder i Eskilstuna av strömavbrott. Det var troligen åskovädret som drog in som orsakade det.

Ett 80-tal elkunder drabbades av strömavbrott vid 15-tiden. Enligt Vattenfall beräknas alla ha strömmen tillbaka vid 19-tiden.

751 elkunder var utan ström i Katrineholm och Vingåker vid 16-tiden.

Tidigare under söndagen var det strömavbrott i olika delar av Sörmland.

Som mest var 1800 kunder utan el under lördagskvällen och natten till söndag, men de flesta hade fått strömmen tillbaka under söndagsmorgonen.

Räddningstjänsten fick under söndagseftermiddagen, precis som under lördagen, in flera automatlarm, men vare sig polisen eller räddningstjänsten rapporterar att något allvarligt inträffat.

