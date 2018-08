Utsläpp av ammoniak i Bettna i Flens kommun

- Troligen ligger det en gammal tank med ammoniak någonstans och ett rör från den läcker ammoniak. Men vi vet inte var tanken är, vi ser bara rostiga rör, säger Roger Jonsson, insatsledare vid Flens räddningstjänst.

En person som gick in i den tomma byggnaden på Asphagsvägen vid 17.40-tiden på onsdagseftermiddagen kände en stickande lukt och larmade räddningstjänsten.

- Personen blev inte skadad, eftersom den backade ut snabbt. Ammoniak i koncentrerad form kan vara dödligt farlig. Den kan ge frätskador och skada andningsvägar och ögon, förklarar Roger Jonsson.

Under onsdagskvällen släppte räddningstjänsten ut ammoniak från röret under kontrollerade och bevakade former.

Ett område på 200 meter runt byggnaden har ändå spärrats av, för säkerhets skull. Det finns inte många bostäder i närheten.

- Men om omkringboende skulle känna obehag bör de gå in och stänga fönster och dörrar och slå av ventilationen, säger Roger Jonsson, som trodde att räddningstjänsten skulle behöva vara kvar ytterligare några timmar.

- Sedan gäller det att lokalisera tanken, kanske med hjälp av gamla ritningar från 1950-talet och framåt.