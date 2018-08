Fimp trolig orsak till brand vid sommartorp

De boende upptäckte rök vid sidan av huset och försökte släcka, men branden spred sig in under huset via rötter i marken.



Räddningstjänsten grävde ett hål och lyckades sen släcka, innan branden spred sig upp i huset.



Troligtvis är det en cigarettfimp, som har startat branden, enligt räddningstjänsten.