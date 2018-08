Jättefästingar påträffade i Nyköping

Den stora Hyalommafästingen kan bli drygt två centimeter, de kan se och har varit bärare av blödarfeber i andra områden där den påträffats, enligt forskaren Giulio Grandi.

– De är mycket snabba, och de är jägare som alltså inte väntar på sin värd utan aktivt letar efter en värd att attackera. När de är blodfyllda kan de vara upp till två eller tre centimeter stora. Det är jättefästingar, säger han.



Vid Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA i Uppsala, där Giulio Grandi jobbar, pågår ett flerårigt projekt att undersöka hur infektionssjukdomar påverkas av ett förändrat klimat.

Efter att allmänheten ombetts skicka in både levande och döda fästingar har drygt två tusen av dem levererats med posten. Under augusti har tre vuxna exemplar av arten Hyalomma kommit in från Nyköping i Södermanland, Landskrona i Skåne, och Koppom i Värmland.