Trädgårdsexperten: Hög tid att sätta lökar inför våren

Att sätta lökar är enkelt. På förpackningen står det hur djupt löken ska ner i jorden och hur långt ifrån varandra de ska sitta.

– Genom att välja olika sorter av tidigblommande lökar så får man den tidigaste blomningen. På den så kan man sätta andra lökar till och med på samma yta, ovan och under varandra. På samma yta får man då blomning under flera omgångar under en säsong, säger Johanna Hagman, trädgårdsexpert.