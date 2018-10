Tusen år i Sörmland: Sankt Eskil kom för att kristna folket vid Mälaren

Mitt i Eskilstuna har det en gång i tiden funnits ett kungligt residensslott men idag finns det nästan inget på platsen som skvallrar om slottet. Men under Slottsskolan ligger murresterna kvar under jorden.



Att slottet låg just här hör ihop med S:t Eskil – den engelske missionär vars verksamhet utgick från det som idag är Fors kyrka. Han dog omkring 1080 och begravdes här på norra sidan av Eskilstunaån. Knappt 100 år senare lät munkar från den så kallade Johanniterorden bygga en kyrka över hans grav. Den låg där Klostergatan löper förbi Slottsskolan.



Johanniterna byggde vidare och snart växte ett helt kloster fram på platsen. Här pågick livlig verksamhet under nästan ett halvsekel. Anläggningen togs över av Gustav Vasa i samband med reformationen på 1500-talet. En kungsgård uppfördes och klostret gjordes om till ett lokalt centrum för statsmakten. Här vistades kungen med familj, hovfolk och tjänstemän under sina resor i Sverige.



Karl IX, som trivdes i Eskilstuna, lät bygga ut slottsbyggnaden till ett renässansslott. Dessvärre brann de övre delarna ner 1580. Källaren användes som fängelse en tid. Som så ofta när stenbyggnader brann förr i tiden återanvändes byggmaterialet, bland annat för att uppföra Stockholms slott. Med åren blev stenbyggnaderna ett minne blott, och Eskilstunahus förvandlades till ett spöke av ett slott – ett spökslott.

Olles besökstips:

Bege dig till Östermalm norr om ån i Eskilstuna, närmare bestämt där Klostergatan löper förbi Slottsskolan.