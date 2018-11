The Dahmers - ett av banden på Halloween meltdown i Eskilstuna

– Jag tycker att det ska bli kul. Vi har varit i Eskilstuna förut.

På lördagen gästar rockbandet The Dahmers Eskilstuna.

Medlemmarna kommer från Bromölla och Kristianstad och spelar flitigt på klubbar i Sverige. Om några veckor väntar också en turné i Europa, i bland annat Tyskland, Nederländerna och Belgien. Debutalbumet Demons släpptes 2014 och året efter In the dead of night.

Det flesta låtarna har spelats in i sångaren Christoffer Karlssons källare i Bromölla. Bandnamnet Dahmers kommer seriemördaren Jeffrey Dahmer och bandet figurerar bland annat i skelettdräkter på scenen, säger gitarristen Josef Underdal.

– Det ska man inte underskatta, den visuella biten. Det är det första som möter folk och det är stor konkurrens mellan banden.



Att livescenen skulle vara död och rocken likaså är inget The Dahmers gitarrist Josef Underdal märker av och rocken fungerar året om, oavsett Halloween eller inte.

– Jag tycker att liveklimatet är ganska bra just nu. Jag tycker att det var sämre för några år sedan. Rock är alltid är den ultimata livemusiken. Det är så tidlös musik så det kommer alltid att finnas.