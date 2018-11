Olycka stoppar tågtrafiken förbi Katrineholm

Det påverkar fjärr- och regionaltåg på sträckorna Stockholm C–Norrköping–Malmö/Köpenhamn, Stockholm C– Hallsberg-Göteborg/Karlstad/Oslo, Sala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping/Linköping.

Det saknas en prognos för när tågtrafiken kan rulla normalt igen.

Förseningar och inställda avgångar att vänta.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Katrineholm C, Stockholm Central, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Huddinge, Järna, Mölnbo, Stockholms södra, Södertälje Syd, Vingåker, Årstaberg, Älvsjö, Hallsberg, Kimstad, Linghem, Norrköping C, Linköping C.