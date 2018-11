Anna Bergendahl tillbaka i Melodifestivalen

Nu är det klart vilka som kommer tävla i 2019 års Melodifestival i SVT.

En av artisterna är Anna Bergendahl från Nyköping. Bergendahl tävlar i första deltävlingen i Göteborg, med låten Ashes to Ashes.

Anna Bergendahl slog igenom i TV-programmet Idol 2008, och gick vidare genom att vinna Melodifestivalen 2010 med låten This is my life.

Adam Warhester med rötterna i Katrineholm är också med och tävlar som en del av duon The lovers of Valdaro. Duon tävlar i Leksand.

Årets melloturné startar den 2 februari i Göteborg och tar sedan vägen via Malmö, Leksand, Lidköping och Nyköping innan finalen går av stapeln i Stockholm den 9 mars.