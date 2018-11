Stefan Jarl om avhoppet från Smederna: Det är motivationsbrist

– Det är ett beslut som har växt fram under en längre tid i höst. Det är en känsla som varit med mig den senare delen av säsongen. Det är lite motivationsbrist hos mig faktiskt. Det krävs enormt mycket att hålla till på den nivån. Man kan inte gå in med 95 procent utan 120 och jag har inte det just nu och då är det bättre att kliva av.

Stefan Jarl säger att SM-gulden de två senaste säsongerna är det största som hänt under hans karriär, men också när Smederna kom tillbaka till elitserien.

– Givetvis gulden de två sista åren, men även 2012 då vi tog tillbaka klubben till elitserien jag och Jimmy efter konkursen.