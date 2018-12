Skolskjuts gör stopp på hårt trafikerad väg – föräldrar oroliga

– Problemet är att när det är halt så stannar skolskjutsen mitt i en korsning på hårt trafikerade väg 55 istället för att köra in på byvägen, säger Anette Strömberg, en av de föräldrar som är kritiska.

Problematiken med osäker skolväg är ny, och har att göra med att skolan i Merlänna lagts ned från hösten 2018. Det innebär att barn även under femte klass nu måste åka med skolbussen.

Föräldrarna har påtalat problemen både för polisen och Strängnäs kommun och ska nu ta upp frågan med Trafikverket.

– Vi vill att de prioriterar den här byvägen så att skolskjutsen kan åka in. Ploga, salta och sanda eller att man sätter in skoltaxi när bussen inte kan köra in på byvägen.