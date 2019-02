Mello-Anna gick vidare till Andra chansen

Anna Bergendahl från Nyköping var sist ut i kvällens delfinal med låten Ashes To Ashes. För nio år sen vann hon hela Melodifestivalen med låten This is my life.

Först ut i årets deltävling av Melodifestivalen är följande:

Nano – Chasing Rivers

Låtskrivare: Lise Cabble, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas G:son, Nano Omar High 15 – No Drama

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Kate Tizzard Wiktoria – Not With Me

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Wiktoria Johansson Zeana feat. Anis Don Demina – Mina bränder

Låtskrivare: Thomas G:son, Jimmy Jansson, Anis Don Demina, Pa Moudou Badjie, Robin Svensk Arja Saijonmaa – Mina fyra årstider

Låtskrivare: Göran Sparrdal, Ari Letennen, Arja Saijonmaa Mohombi – Hello

Låtskrivare: Alexandru Florin Cotoi, Thomas G:son, Mohombi Moupondo, Linnea Deb Anna Bergendahl – Ashes To Ashes

Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Anna Bergendahl

Programledare i P4 är Carolina Norén.