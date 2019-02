Stora problem efter ymnigt snöfall

Det har fallit mycket snö under natten och SMHI har en klass ett-varning ute för snöfall även under söndagen.

Det innebär stora problem i trafiken, särskilt på mindre vägar som kan vara dåligt plogade.

Men det kan även vara problem på de större vägarna nu under morgonen.

Det här drabbar Hemtjänsten och Trygghetslarmen i kommunerna.

I Strängnäs sitter flera av deras bilar fast i snön och personalen kommer hinner inte ut i tid till alla boende.

– Det är kaosartat här nu på morgonen. Det är jätteviktigt för oss och våra kunder att plogningen fungerar, men jag tycker inte att det har fungerat, säger Sandra Roshag som jobbar på Trygghetslarm i Strängnäs.

Trafikverket varnar också för träd som böjt sig över vägar av snötyngden som gör det svårt att komma fram.