Förrädiska isar i Mellansverige

Förutom den senaste tidens milda väder, har snön som föll under januari påverkat isarna. Snö tynger isen och vatten sipprar upp. När snösörjan fryser igen bildas så kallad stöpis som är en svagare typ av is. Stöpis ligger på många sjöar i Mellansverige just nu.

– Är du inte expert så ska du inte ge dig ut. Det är hål i huvudet att bege sig ut med barnvagn och hundar utan ha stor erfarenhet av isar, säger Jan Insulander, långfärdsskridskoåkare och projektledare för Issäkerhetsrådet.