Oroligt i Katrineholm – ungdomar störde ordningen

Enligt en person som ringde polisen hade ungdomar varit inne ett flertal gånger under dagen och bland annat trängt sig in bakom kassorna, in i restaurangköket.

Tre minderåriga pojkar greps, en för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd och två för medhjälp alternativt anstiftan till våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd.

En pojke i nedre tonåren är hemskjutsad till vårdnadshavare.

Det skriver polisen på sin hemsida.