Tågförseningar efter brofel i Kvicksund

Det drabbar tåg på sträckan Sala/Västerås - Norrköping/Linköping.

Reparatör är på plats men prognos saknas för när felet kan vara lagat.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Sala, Västerås C, Dingtuna, Eskilstuna C, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kolbäck, Kimstad, Kvicksund, Linghem, Norrköping C, Ransta, Linköping C.

Texten uppdateras!