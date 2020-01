Nedblåsta träd över vägar i Sörmland

I Katrineholm vid Fiskartorp på väg 551 blockerade ett träd del av vägen, men det togs bort av räddningstjänsten.



Tidigare under morgonen hamnade ett träd över vägen på riksväg 52 mellan Vingåker och Katrineholm, där Trafikverket åkte ut och tog bort det.



I Eskilstuna vid Hällbybrunn vek sig en lyktstolpe ner över vägen i blåsten. Enligt räddningstjänsten var den i mycket dåligt skick på grund av rost och den kunde vikas åt sidan.



Under fredagen och även under kvällen blir det fortsatt blåsigt, västliga vindar med hårda vindbyar, enligt SMHI.